FOTO − Dimarco sorridente in ritiro Inter insieme a Darmian

Federico Dimarco, a meno di clamorosi scenari, resterà all’Inter a giocarsi il posto da titolare per la fascia sinistra con Perisic. Intanto, l’ex Verona è apparso sorridente insieme al compagno Darmian

SORRISI − Il ritiro pre-campionato ha scoperto una bella sorpresa in casa Inter. Si tratta di Federico Dimarco, le cui importanti prestazioni in amichevole hanno portato Simone Inzaghi e la dirigenza a volerlo trattenere in quel di Milano. Il giocatore, classe 1997, cresciuto nel vivaio nerazzurro sta facendo un’ottima pre-season, grazie agli innumerevoli assist messi a referto per i propri compagni. L’ultimo contro il Parma per l’incornata vincente di Matias Vecino. Quest’anno, l’Inter si presenta con due ottimi ricambi a sinistra, vista la presenza proprio di Dimarco e del croato Ivan Perisic. Uno dei due, vincerà alla fine il duello per ottenere la maglia da titolare. Intanto, il laterale azzurro ha pubblicato sui social una fotografia che lo ritrae sorridente insieme a Matteo Darmian. Questa la didascalia: «Matheusss!!»