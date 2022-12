FOTO – Dimarco sorridente oggi in campo prima dell’allenamento

C’è tanta voglia di ricominciare ad allenarsi e riprendere i ritmi del campionato, con l’obiettivo di scalare la classifica e avvicinarsi sempre più al Napoli primo in classifica, prossimo avversario in Serie A. Al secondo giorno della ripresa degli allenamenti, Federico Dimarco è stato immortalato dai fotografi della Pinetina.

GRANDE VOGLIA – Volto sorridente per Federico Dimarco e tanta voglia di riprendere il campionato dopo aver ricaricato le pile nei quindici giorni di vacanza concessi dall’Inter prima della ripresa degli allenamenti. Dimarco questa mattina è stato immortalato dai fotografi di Appiano Gentile prima della prima parte dell’allenamento, alla vigilia della partenza in direzione Malta. La squadra poi si ritroverà nel pomeriggio per concludere con la seconda parte. Di seguito l’immagine pubblicata attraverso i canali social dell’Inter.

Fonte: Canale Twitter [Inter]