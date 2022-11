FOTO − Dimarco soddisfatto per il successo dell’Italia: «Bella vittoria!»

Dimarco ha giocato titolare per tutti e 90 i minuti in Albania-Italia (vedi articolo). Altra prestazione molto importante del laterale dell’Inter che ha propiziato con un fraseggio veloce il gol del pari di Di Lorenzo

SUCCESSO − Federico Dimarco non si ferma. Dopo le grandi prestazioni con l’Inter arriva anche quella con l’Italia. La Nazionale ha vinto 3-1 in Albania e il giocatore nerazzurro ha giocato tutta la gara. Solita corsa, determinazione e piede educatissimo. Domenica arriverà la seconda e ultima amichevole di questo novembre, poi sarà riposo per un paio di settimane. Intanto, mostra la sua soddisfazione per il successo di Tirana.

Il canterano dell’Inter è ormai diventato un titolare inamovibile anche nell’Italia.