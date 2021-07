FOTO – Dimarco soddisfatto dopo Lugano-Inter: «Prima partita!»

Dimarco è risultato il migliore in campo nell’amichevole tra Inter e Lugano, vinta dai nerazzurri ai calci di rigore (vedi pagelle). Su Instagram, il giovane esterno ha espresso la sua felicità per questa prima partita stagionale in nerazzurro.

OTTIMA PRESTAZIONE – Tornato dal prestito al Verona, Federico Dimarco sta svolgendo il ritiro con l’Inter di Simone Inzaghi, sperando di convincere il tecnico e la società a puntare su di lui. La prova offerta nell’amichevole contro il Lugano è sicuramente un ottimo tassello in tal senso. Schierato come terzo di sinistra in difesa, si è ben disimpegnato offrendo un’ottima prestazione e risultando sempre pericoloso sui calci piazzati. Dimarco, sul proprio account Instagram, ha espresso la propria soddisfazione: «Prima partita!». Chiara dichiarazione di chi è pronto a una grande stagione con la maglia dell’Inter. Di seguito il post dall’account Instagram di Dimarco.

