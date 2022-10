FOTO – Dimarco pronto per la sfida contro il Viktoria Plzen

Federico Dimarco è pronto per la sfida di questa sera contro il Viktoria Plzen. Secondo le ultime notizie (vedi qui), anche questa sera il numero 32 nerazzurro sarà titolare.

PRONTO – Questo si evince dall’ultima storia Instagram pubblicata da Federico Dimarco. Il numero 32 nerazzurro è in ballottaggio con Robin Gosens per una maglia da titolare. L’esterno azzurro ha giocato tutte le ultime partite dal 1′, quindi potrebbe essere risparmiato e magari inserito a gara in corso. In ogni caso, Dimarco si farà trovare pronto per portare la “sua” Inter agli ottavi di finale di UEFA Champions League. La voglia di vincere e il sentimento di adrenalina per il match di stasera, condiviso anche da Hakan Calhanoglu, sembra essere comune quindi anche negli altri giocatori nerazzurri.