FOTO – Dimarco, lavoro ad Appiano Gentile con forte ‘messaggio’ finale!

Dimarco si allena ad Appiano Gentile insieme al resto della squadra, che ha ritrovato sia Onana che Lukaku (vedi articolo). L’esterno nerazzurro, che anche nelle amichevoli finora disputate è apparso in gran forma, manda un messaggio su Instagram in vista della ripresa contro il Napoli

MOTTO – Federico Dimarco è sicuramente tra i migliori dell’Inter nelle amichevoli finora disputate ma non è una sorpresa dato che l’ex Verona ha chiuso la prima parte di stagione in crescendo. Adesso l’obiettivo è quello di proseguire altrettanto bene fino al 4 gennaio, data che segna la ripresa in campionato contro il Napoli. Dimarco dopo la seduta di allenamento odierna ad Appiano Gentile manda un messaggio forte e chiaro su Instagram attraverso uno dei suoi tanti tatuaggi che recita ‘Never Give Up’. Mai arrendersi.

Ed è proprio questo che punta a fare l’Inter.