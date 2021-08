FOTO – Dimarco già pronto per il campionato: «Testa alla Serie A!»

Federico Dimarco è stato uno dei protagonisti della vittoria dell’Inter contro la Dinamo Kiev, nell’ultimo test del precampionato dei nerazzurri. L’esterno, attraverso un post su “Instagram” ha voluto esaltare la forma dell’Inter in attesa dei primi impegni ufficiali

CARICO – Federico Dimarco è sceso in campo in Inter-Dinamo Kiev, ultimo test amichevole per gli uomini di Inzaghi prima dell’inizio del campionato di Serie A. Attraverso il suo profilo di instagram, il laterale mancino, ha voluto celebrare il successo del club nerazzurro, in vista dei primi impegni ufficiali. Di seguito il suo post.

