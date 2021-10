FOTO − Dimarco festeggia gol e vittoria: «Tre punti importantissimi»

Dimarco è stato grande protagonista del successo dell’Inter contro l’Empoli per 0-2 grazie ad un gol nel secondo tempo del Castellani. Il giocatore ha celebrato la sua gioia per i tre punti e per la sua seconda rete in campionato

GIOIA − Federico Dimarco continua nel suo importante percorso di crescita con la maglia dell’Inter. Al Castellani, il laterale mancino ha giocato dal primo minuto sostituendo alla grande Ivan Perisic. Per lui, ottima prestazione condita dalla rete che ha chiuso la gara nel secondo tempo su assist di Lautaro Martinez. Il giocatore ha voluto esprimere la sua gioia per il gol e la vittoria di squadra con un post su Twitter.

Grande vittoria e contento per il gol!

3 punti importantissimi ⚫️🔵 #ForzaInter pic.twitter.com/KHlp7EqWdv — Federico Dimarco (@FDimarco) October 28, 2021

Dopo il gol contro la Sampdoria su punizione alla terza giornata, Dimarco ha trovato il suo secondo gol stagionale con la casacca nerazzurra.