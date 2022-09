FOTO − Dimarco esulta per l’Italia: «Un gol che sognavo fin da bambino»

Dimarco soddisfatto per la vittoria dell’Italia contro l’Ungheria nell’ultima e decisiva gara di Nations League. Il giocatore dell’Inter ha anche segnato il suo primo gol in azzurro

FELICITÀ − È un Federico Dimarco al settimo cielo. Il laterale dell’Inter ha segnato la rete del 2-0 in Ungheria-Italia permettendo agli azzurri di chiudere il match di Budapest e volare alle final four di Nations League, in programma il prossimo 14-18 giugno 2023. Oltre alle parole dopo post-gara (vedi articolo), Dimarco ha anche pubblicato un post sul suoi account Instagram.

Quello dell’esterno è stato il gol numero 1500 nella storia della Nazionale italiana.