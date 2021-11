FOTO – Dimarco esulta dopo Venezia-Inter: «Altri 3 punti, grandi ragazzi!»

Dimarco è stato protagonista nella vittoria dell’Inter contro il Venezia (qui le pagelle). Il giovane esterno, attraverso i propri social, esulta per questi tre punti pesanti ottenuti in trasferta.

IN MARCIA – Federico Dimarco ha iniziato il match contro il Venezia come difensore nella linea a tre di Simone Inzaghi e l’ha concluso a tutta fascia sulla sinistra. Dimostrando così ancora una volta la sua duttilità e la sua costanza di rendimento in questo ottimo avvio di stagione con l’Inter. Attraverso il proprio account Twitter, il classe ’97 ha commentato questo fondamentale successo dei nerazzurri in trasferta: “Altri tre punti! Grandi ragazzi!”. L’Inter non si ferma più e continua la caccia alla vetta della Serie A. Di seguito il tweet dall’account ufficiale.

Fonte: Twitter – Federico Dimarco