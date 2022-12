FOTO – Dimarco esulta dopo l’allenamento Inter: Winning team!

L’Inter continua a lavorare verso i prossimi impegni. Tra due giorni l’amichevole con il Sassuolo, ultima prima della ripresa, che vedrà i nerazzurri impegnati contro il Napoli. Federico Dimarco, candidato per una maglia dal 1′ contro i partenopei, lavora per farsi trovare pronto

WINNING TEAM – Con una foto postata sul proprio profilo Instagram, Federico Dimarco mostra ai suoi follower come i nerazzurri si stanno preparando ai prossimi impegni. Il numero 32 nerazzurro ha pubblicato una foto in cui si vedono lui e dei suoi compagni esultare, probabilmente dopo aver vinto una partitella in allenamento.

Ecco la foto postata da Dimarco sul suo profilo instagram.