FOTO – Dimarco, dichiarazione d’amore all’Inter senza bisogno di parole

Dimarco ha sbagliato il rigore del possibile 3-2 contro l’Atalanta, ma la prestazione offerta rimane ottima (vedi pagelle). Su Instagram, il giovane esterno ha dedicato un pensiero ai colori nerazzurri senza usare parole.

SLIDING DOORS – Poteva essere l’eroe della serata. Federico Dimarco era entrato in campo con il piglio giusto e aveva cambiato il match dell’Inter con le sue discese a sinistra e le sue percussioni centrali. All’85’ l’arbitro Fabio Maresca ha assegnato un calcio di rigore per un tocco di mano in area. Sul dischetto è andato proprio Dimarco ma il suo sinistro si è stampato sulla traversa, lasciando il punteggio sul 2-2. Al termine della partita, il classe 97′ si è assunto le proprie responsabilità davanti alle telecamere (vedi dichiarazioni). Su Instagram, ha invece lanciato un messaggio senza usare parole. Due cuori nerazzurri, ad indicare il suo amore incondizionato per questa maglia. Un amore che i tifosi gli hanno subito dimostrato anche allo stadio dopo l’errore. Ora questa serata va subito dimenticata, ci sarà presto l’occasione per rifarsi in campo. Di seguito la storia dal suo account ufficiale.

Fonte: Instagram – Federico Dimarco