FOTO − Dimarco determinato con l’Inter: «Ritorno al lavoro»

LAVORO − Continua la fase di preparazione in vista della prossima stagione per l’Inter. I ragazzi di Simone Inzaghi sono arrivati al secondo giorno di ritiro ad Appiano, in cui si sono rivisti anche quei giocatori rientranti dai rispettivi prestiti. Uno di questi, è Federico Dimarco, rientrato dall’ottimo prestito al Verona. Il giocatore ha tutte le carte in regola per rimanere e giocarsi il posto di esterno sinistro. Tramite Instagram, ha voluto esprimere la sua determinazione con due foto e tanto di didascalia: «Ritorno al lavoro».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝓕𝓮𝓭𝓮𝓻𝓲𝓬𝓸 𝓓𝓲𝓶𝓪𝓻𝓬𝓸 (@federicodimarco)