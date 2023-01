FOTO – Di Pentima pronto a scendere in campo per la Supercoppa

Stefano Di Pentima, difensore della Primavera dell’Inter, si candida a scendere dal 1′ nella Supercoppa di questa sera

FINALE – Con una storia sul suo profilo Instagram, Di Pentima scalda i motori in vista della Supercoppa Italiana Primavera in programma questa sera. Il difensore, con ogni probabilità, scenderà in campo dall’inizio.

Ecco la foto pubblicata dal giocatore della Primavera nerazzurra su Instagram.