FOTO – Dennis Curatolo si gode lo spazio in prima squadra con l’Inter

Dennis Curatolo è ormai tra i ragazzi di Cristian Chivu che più vengono aggregati alla prima squadra. Il giovane attaccante della Primavera ha lavorato con Simone Inzaghi durante questa pausa.

PRIMA SQUADRA – Il sogno di ogni ragazzo della Primavera è arrivare in prima squadra. Lo è anche per Dennis Curatolo, che un primo passo nella sua carriera lo ha fatto. Il giovane attaccante è stato convocato da Simone Inzaghi anche in Serie A. Nel periodo in cui sia Romelu Lukaku che Joaquin Correa erano indisponibili, è rientrato nelle scelte di Inzaghi. Questo lo scatto dell’allenamento di oggi postato sul proprio account Instagram, in contrasto con Danilo D’Ambrosio.