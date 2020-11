FOTO – De Vrij si gode la rimonta di Inter-Torino: “Bella reazione!”

Stefan de Vrij parte dalla panchina in Inter-Torino, ma poi riesce a godersi la rimonta. Ecco i festeggiamenti del difensore olandese dopo il fischio finale.

REAZIONE – Stefan de Vrij esulta per la reazione della sua Inter contro il Torino. La partita si era messa male, coi granata sul due a zero dopo un’ora di gioco. Poi i nerazzurri pareggiano i conti con le reti di Alexis Sanchez e Romelu Lukaku in soli cinque minuti. Al 74′ entra in campo proprio l’olandese, e parte il furioso assalto dell’Inter. Che all’84’ chiude la rimonta (ancora con Lukaku) e al 90′ firma il 4-2 finale con Lautaro Martinez. Al termine della vittoria sul Torino, il difensore sottolinea così il carattere dei compagni: “Bella reazione, bravi ragazzi 💪⚫🔵 A great response, well done lads 💪⚫🔵“.