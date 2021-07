FOTO − De Vrij si da alla musica: il giocatore dell’Inter debutta il 9 luglio

Stefan de Vrij, giocatore dell’Inter, esordirà anche nel panorama musicale. Il giocatore, infatti, il 9 luglio presenterà insieme alla band Keemosabe il brano dal titolo “Hey Brother”

CANTANTE − Stefan de Vrij si da alla musica. Il difensore dell’Inter e della nazionale olandese farà, infatti, il suo debutto sul panorama musicale il 9 luglio. Come riporta una sua storia su Instagram, il giocatore sarà in collaborazione con la giovane band rock/pop Keemosabe. Il singolo, dal titolo “Hey Brother“, uscirà tra quattro giorni su tutte le piattaforme digitali. Il sito “Sky Sport” sostiene che si tratterà di una canzone che unisce musica e calcio in un testo che parla di fratellanza, unione e libertà d’espressione. Di seguito la foto pubblicata da de Vrij.