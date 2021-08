FOTO – De Vrij raggiunge l’Olanda: pronto per le qualificazioni Mondiali

De Vrij è volato in Nazionale, dove affronterà Norvegia, Montenegro e Turchia per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Il difensore olandese dell’Inter ha raggiunto la squadra in ritiro

IN RITIRO – Stefan de Vrij, dopo le due vittoria con l’Inter contro Genoa e Verona, si è aggregato all’Olanda con la quale affronterà tre sfide valide per le qualificazioni ai Mondiali 2022, che si terranno in Qatar. Il difensore nerazzurro, su Instagram, pubblica la foto del suo arrivo: “Qualificazioni mondiali”, scrive l’olandese.

