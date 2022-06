FOTO − de Vrij pensa subito alla prossima gara: «Al lavoro verso Cardiff»

Stefan de Vrij è impegnato con la sua Olanda per le gare di Nations League. Dopo il roboante 1-4 contro il Belgio, gli oranje giocheranno a Cardiff contro il Galles. Il difensore dell’Inter al lavoro

LAVORO − de Vrij così come Denzel Dumfries è impegnato in Nazionale con la sua Olanda per le gare di Nations League. Venerdì sera, gli orange hanno strapazzato il Belgio per 1-4 con annessa rete anche dell’interista Dumfries. Solo panchina invece per l’altro giocatore dell’Inter de Vrij. Proprio il centrale olandese, che spera in una maglia dal primo minuto per la prossima partita, è apparso sui social con la testa già verso la trasferta di Cardiff contro il Galles.

Galles-Olanda è la seconda partita del girone A di Nations League.