FOTO – De Vrij dopo l’Inter si gode l’Olanda: «Bello essere tornato!»

De Vrij è impegnato con l’Olanda e si appresta ad affrontare le sfide con Lettonia e Gibilterra. Sui propri social, il centrale dell’Inter ha commentato il ritorno in nazionale.

RITORNO – Nelle ultime uscite con la maglia dell’Inter, Stefan de Vrij è apparso meno lucido e in forma del solito. Alcune scelte sbagliate in difesa e qualche incertezza di troppo (vedi articolo). Cose non da lui. Questa pausa per le nazionali può essere quindi utile per ritrovare fiducia e concentrazione, per poi ripresentarsi in nerazzurro e riprendere a giocare sugli standard a cui ha abituato i tifosi dell’Inter. Il centrale olandese, su Instagram, ha postato due foto dell’allenamento odierno degli Oranje con le parole: “Bello essere tornato con l’Olanda“. Ora ci sono due gare di Qualificazioni Mondiali per ritrovare lo smalto perduto nelle ultime settimane. Di seguito il tweet dall’account ufficiale.

Fonte: Twitter – Stefan de Vrij