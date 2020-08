FOTO – De Vrij in vacanza in Sardegna...

FOTO – De Vrij in vacanza in Sardegna con il connazionale De Ligt

Stefan de Vrij dopo aver concluso la stagione con l’Inter con un secondo posto in campionato e finale di Europa League, si gode le meritate vacanze in compagnia del connazionale Matthijs de Ligt, difensore della Juventus.

IN VACANZA – Stefan de Vrij prima di cominciare la nuova stagione con l’Inter, sfrutta questi giorni di vacanza (in Sardegna) per riposare e stare insieme alla compagna Doina Turcanu e l’amico – oltre che compagno di Nazionale – Matthijs de Ligt, difensore della Juventus. A rendere pubblica la vacanza è stata AnneKee Molenaar, modella olandese e fidanzata del difensore bianconero, che su Instagram ha pubblicato una foto successivamente condivisa nei social anche del difensore dell’Inter.