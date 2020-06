FOTO – De Vrij esulta per la vittoria (con gol) ma ora testa al Brescia

Condividi questo articolo

Stefan de Vrij trova un altro gol pesante, il terzo stagionale con l’Inter. Contro il Parma, il centrale olandese devia di testa l’assist di Lautaro Martinez, trovando il pareggio. Ma ora chiama i suoi a concentrarsi in vista del match di mercoledì contro il Brescia.

RIMONTA – Stefan de Vrij avvia la rimonta dell’Inter contro il Parma, che porta a 3 punti molto importanti per la causa nerazzurra. Per il difensore è il terzo gol stagionale, il quinto in nerazzurro. In questa stagione, quando de Vrij ha segnato, l’Inter ha sempre portato a casa i 3 punti. Era già successo contro il Torino e contro il Milan. Un gol arrivato di testa, la specialità della casa: all’84’ l’olandese trova una deviazione impulsiva su assist di Lautaro Martinez. Nulla può il portiere Sepe, colto di sorpresa. De Vrij e tutta l’Inter esultano al fischio finale, per 3 punti assolutamente necessari dopo il passo falso contro il Sassuolo. Ora però testa a Inter-Brescia, in programma mercoledì alle 19.30. Contro il fanalino di coda tornerà in panchina anche Antonio Conte: vietato sbagliare l’appuntamento. Questo il commento del numero 6 sui social: “Rimonta importante. Ora subito testa a mercoledì! An important comeback. Now heads on Wednesday right away! #ForzaInter ⚫️🔵 @inter”.