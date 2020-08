FOTO – De Vrij, è tempo di pensare all’Olanda: “Bello tornare in Nazionale”

De Vrij, dopo la vacanza in Sardegna insieme all’amico e connazionale de Ligt (vedi articolo), torna in campo. Il difensore dell’Inter, su Instagram, festeggia il ritorno in Nazionale in vista delle sfide di Nations League (vedi articolo)

RITORNO – Stefan de Vrij, dopo aver trascorso qualche giorno di riposo in Sardegna, torna a concentrarsi sulle questioni di campo. Il difensore dell’Inter, in attesa di iniziare la nuova stagione in nerazzurro (vedi articolo), si prepara alle sfide di Nations League con l’Olanda: “Bello ritornare in Nazionale”, scrive de Vrij su Instagram.