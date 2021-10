FOTO – De Vrij, doppia soddisfazione: «Cleen sheet e vittoria importante»

Stefan de Vrij, difensore dell’Inter, è doppiamente soddisfatto dopo la partita giocata dalla squadra nerazzurra contro l’Empoli.

POST – Per l’Inter ieri sera 3 punti e 0 gol subiti sul campo dell’Empoli. Per questo Stefan de Vrij è due volte soddisfatto non solo da giocatore della formazione di Simone Inzaghi, ma anche da difensore nerazzurro. Lo conferma lo stesso centrale olandese nella didascalia del post che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram. “Clean sheet and an important win! +3 👊🏼 #EmpoliInter ⚫️🔵“.

Fonte: Instagram Stefan de Vrij