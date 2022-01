FOTO – de Roon scherza con gli olandesi dell’Inter

L’Inter non ha vinto contro l’Atalanta con lo 0-0 comunque prezioso per i nerazzurri per non perdere contro una diretta rivale. Sui social Marten de Roon, centrocampista della Dea, scherza con i due olandesi dell’Inter, Dumfries e de Vrij.

BLUE MONDAY – L’Inter ieri ha pareggiato contro l’Atalanta ma il punto conquistato a Bergamo comunque può avere un sapore buono visto che la Dea è una rivale diretta. Protagonisti ieri 4 olandesi: de Vrij-Dumfries nell’Inter e de Roon-Koopmeiners nell’Atalanta. Sui social, il centrocampista numero 15 dell’Atalanta, scherza.

Blue Monday got nothing on us. pic.twitter.com/TaGoiQGbxB — Marten de Roon (@Dirono) January 17, 2022

«Il Blue Monday non ci tocca». La didascalia usata da de Roon per descrivere la foto con gli altri tre connazionali. Oggi è il Blue Monday infatti, il giorno più triste dell’anno, ma non per questi 4.