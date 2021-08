FOTO – Darmian scherza con il suo numero di maglia e con… Il caldo

Matteo Darmian è stato uno dei giocatori con più minutaggio dell’amichevole Inter-Dinamo Kiev vinta ieri sera per 3-0 (vedi gol e highlights), uscendo soltanto nel finale. Dopo la partita, attraverso Instagram, il giocatore ha scherzato con il suo numero di maglia e con il caldo.

TRENTASEI GRADI – Senza girarci troppo intorno, Matteo Darmian è uno dei jolly e dei giocatori più affidabili di questa Inter. Lo era con Antonio Conte e lo sarà sicuramente anche con Simone Inzaghi. Nella sfida amichevole contro la Dinamo Kiev di ieri sera – finita 3-0 per i nerazzurri – l’esterno è rimasto in campo per quasi tutta la partita, lasciando spazio nel finale al giovane Zanotti. Al termine della partita, il giocatore ha scherzato con il suo numero di maglia (il 36) e con il caldo che è stato tra i protagonisti della partita allo stadio Brianteo di Monza. “36… Gradi”, le sue parole ad accompagnare le immagini della sfida, pubblicate sul suo profilo Instagram.

