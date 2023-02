FOTO – Darmian scalda i motori in vista del derby di questa sera

Matteo Darmian partirà titolare anche questa sera nel derby. Il numero 36 è pronto per giocare, e Inzaghi punta su di lui visto l’ottimo momento di forma

CARICA – Matteo Darmian è pronto per scendere in campo nel derby di questa sera. Il numero 36, complice il rientro in campo di Skriniar, riprenderà il suo posto sulla fascia destra. Ecco la foto postata dal giocatore nerazzurro sulle storie di Instagram.