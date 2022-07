FOTO – Darmian, qualità con entrambi i piedi: «Tocco morbido»

L’Inter si allena ad Appiano Gentile in vista sia dell’inizio della stagione sia per l’amichevole di domani contro il Lione. Matteo Darmian, sui social, elogia le sue qualità.

TOCCO – L’Inter sta sudando ad Appiano Gentile per la prossima stagione. Simone Inzaghi finalmente ha tutti a disposizione e domani contro il Lione potrà fare affidamento su tutti i componenti della rosa. Matteo Darmian, ormai un veterano della squadra, intanto, sui social si autocelebra.

Destro o sinistro non fa differenza per il numero 36 nerazzurro. Il tocco è morbido come lo stesso Darmian lo definisce.