FOTO – Darmian in festa dopo Sassuolo-Inter” Step by step!”

Darmian (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Matteo Darmian è uno dei migliori in Sassuolo-Inter. E a fine partita festeggia la vittoria sui neroverdi.

PASSO IMPORTANTE – Matteo Darmian è partito titolare in Sassuolo-Inter e non ha disatteso le aspettative. Anzi, al 60′ serve anche l’assist per il gol di Roberto Gagliardini, con una bella incursione sulla destra. Per l’esterno italiano è il primo assist in maglia nerazzurra. E, a fine partita, celebra così l’importante vittoria nerazzurra: “Step by step! Bella vittoria!! +3 💪 ⚫️🔵 @Inter #SassuoloInter #ForzaInter #SerieA”.