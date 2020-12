FOTO – Darmian celebra il compleanno in anticipo:...

FOTO – Darmian celebra il compleanno in anticipo: primo gol con l’Inter

Condividi questo articolo

Matteo Darmian apre a sorpresa le marcature di Borussia Monchengladbach-Inter. A fine partita, tutta la gioia dell’esterno italiano, che oggi festeggia 31 anni.

REGALO DI COMPLEANNO – Matteo Darmian si ricorderà a lungo il giorno (prima) del suo 31° compleanno. L’esterno, infatti, parte ancora una volta titolare sulla corsia destra, e al 17′ trova la rete del vantaggio per l’Inter, contro il Borussia Monchengladbach. Un bel diagonale rasoterra che beffa il portiere dei tedeschi sotto le gambe. Per il numero 36 è il primo gol con la maglia nerazzurra. A fine gara, il suo commento: “Il miglior modo per festeggiare il mio compleanno!! Vittoria e primo goal ⚽🎂⚫🔵 @Inter #BorussiaInter #ForzaInter #UCL”.