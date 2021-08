FOTO – Darmian ad Appiano Gentile è già focalizzato sul Verona

L’Inter è impegnata sul mercato cercando di chiudere Joaquin Correa dalla Lazio. Intanto però i nerazzurri sono tornati a sudare ad Appiano Gentile cercando di preparare al meglio la sfida al Verona di venerdì. Matteo Darmian, protagonista contro il Genoa, è già focalizzato sul Verona.

FOCUS – L’Inter è pronta ad affrontare la seconda giornata di Serie A dopo la roboante vittoria contro il Genoa all’esordio. I nerazzurri sfideranno il Verona venerdì sera al Bentegodi con la squadra di Simone Inzaghi che è pronto a fare bottino pieno in due giornate per iniziare al meglio la sua avventura a Milano. L’Inter attende di sapere se ci sarà Correa in arrivo dalla Lazio ma intanto un protagonista potrebbe essere Darmian vista l’ottima gara disputata contro il Genoa. Sui social l’esterno ha pubblicato un post che lo ritrae in allenamento ad Appiano Gentile con lo sguardo puntato al Verona.

