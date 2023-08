FOTO – Darmian, a Cagliari un gol meraviglioso: fino in cielo!

Darmian ce l’ha fatta a recuperare in tempo per Cagliari-Inter e quindi sarà regolarmente in campo dal 1′. Intanto il club nerazzurro su Twitter ricorda proprio un gol dell’esterno proprio sul campo dei rossoblù

FINO IN CIELO – Matteo Darmian ha recuperato in tempo per Cagliari-Inter dopo il problema accusato dopo Inter-Monza. Intanto il club nerazzurro su Twitter ricorda proprio un gran gol di Darmian sul campo dei rossoblù, siglato nel finale di stagione 2021/22 in piena corsa scudetto con il Milan. L’esterno si è elevato in cielo mettendo a segno una meravigliosa rete di testa. La partita terminò 1-3 per la squadra di Simone Inzaghi.

Alle ore 20.45 i nerazzurri saranno protagonisti all’Unipol Domus contro il nuovo Cagliari di Claudio Ranieri.