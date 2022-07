FOTO – D’Ambrosio si gode gli ultimi giorni di vacanze ‘rilassanti’ prima dell’Inter

D’Ambrosio continua a godersi le vacanze in compagnia di sua moglie e dei suoi due figli. Ultimi giorni ancora prima del rientro ad Appiano Gentile per il ritiro estivo con l’Inter.

IN VACANZA – Danilo D’Ambrosio, ultimi giorni di vacanze in famiglia prima del ritorno ad Appiano Gentile per preparare la nuova stagione. Questo il suo messaggio sui social: «Amo le vacanze “rilassanti”», commenta ridendo il difensore nerazzurro.

