FOTO – D’Ambrosio posa in maglia Inter. Pronto per la Sampdoria?

D’Ambrosio potrebbe scendere in campo in Sampdoria-Inter per far rifiatare uno dei titolari. Su Instagram, il difensore ha posato in maglia nerazzurra, pronto per il ritorno della Serie A.

TRICOLORE – Danilo D’Ambrosio finora non ha collezionato nemmeno un minuto in questo inizio di stagione con Simone Inzaghi. Per il difensore dell’Inter potrebbe esserci una chance nelle prossime partite, già dalla trasferta contro la Sampdoria. I tre titolari sono infatti reduci dalla pausa per le nazionali e il tecnico potrebbe farne rifiatare almeno uno. Su Instagram, D’Ambrosio ha postato due sue foto in maglia nerazzurra. Spicca soprattutto la prima, in cui il classe ’88 indica lo scudetto sul petto. Immancabile l’hashtag “Amala”. Di seguito il post dal suo account Instagram ufficiale.

