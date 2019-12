FOTO – D’Ambrosio, Napoli-Inter subito nel mirino: “Sempre di corsa”

Condividi questo articolo

D’Ambrosio corre verso Napoli-Inter. Il terzino nerazzurro, di ritorno dalle vacanze di Natale, ha postato una foto con una didascalia chiara sul proprio profilo Instagram

IN ALLENAMENTO COME IN PARTITA – “Sempre di corsa“. Danilo D’Ambrosio entra subito nella giusta mentalità alla ripresa degli allenamenti. Tra poco più di una settimana c’è Napoli-Inter, prima gara del 2020 nerazzurro, e il terzino campano lavora per farsi trovare pronto da Antonio Conte. Di seguito il post del numero 33.