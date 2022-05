FOTO – D’Ambrosio: «La felicità è autentica solo se condivisa»

L’Inter ancora festeggia per la Coppa Italia vinta mercoledì contro la Juventus ma pensa già al Cagliari e la trasferta in terra sarda. Intanto, Danilo D’Ambrosio, ci tiene a sottolineare la sua felicità per il titolo vinto.

FELICITÀ – L’Inter ha vinto il secondo titolo dell’anno dopo la Supercoppa Italiana alzando al cielo a Roma la Coppa Italia. Sui social continuano i festeggiamenti con Danilo D’Ambrosio che ci tiene a precisare una cosa.

La felicità è autentica solo se condivisa..grazie per essere sempre al mio fianco. Il tutto postando una foto con la famiglia e i due figli.