FOTO – D’Ambrosio in allenamento corre verso l’ultima con la Sampdoria

D’Ambrosio oggi è sceso regolarmente in campo durante l’allenamento ad Appiano Gentile per preparare la sfida di domenica contro la Sampdoria.

IN ALLENAMENTO – Danilo D’Ambrosio attraverso i social ha pubblicato una foto che lo ritrae oggi ad Appiano Gentile nel corso dell’allenamento odierno, in preparazione di Inter-Sampdoria in programma domenica alle 18: “Verso l’ultimo sprint!”.

Di seguito il post pubblicato su Instagram dal difensore dell’Inter