FOTO – D’Ambrosio con il “fratello” Esposito: supereroe per una notte

Danilo D’Ambrosio, autore di un gol ieri in Inter-Shakhtar Donetsk terminata 5-0 con tanto di accesso alla finale di Europa League, dopo aver festeggiato anche nei social (vedi QUI), sempre nei social con il compagno di squadra e “fratello” Sebastiano Esposito ha esultato a suo modo.

COME UN SUPEREROE – Danilo D’Ambrosio anche ieri è andato in gol in Inter-Shakhtar Donetsk contribuendo all’accesso in finale contro il Siviglia in programma venerdì prossimo. Il calciatore arrivato in Hotel a Dusseldolf, ripreso dal compagno di squadra e “fratello” Sebastiano Esposito ha esultato a suo modo, cioè imitando le gesta del supereroe “Spiderman”, dedicato a suo figlio Leonardo. Di seguito uno screen della storia Instagram del profilo di Sebastiano Esposito.