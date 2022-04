FOTO – D’Ambrosio attende novità su Juventus-Inter: «Training day»

D’Ambrosio può essere la terza scelta di Inzaghi per Juventus-Inter di domenica (vedi articolo). Nel frattempo il difensore prosegue gli allenamenti con il gruppo agli ordini di Inzaghi.

IN ATTESA – Danilo D’Ambrosio è la scelta più probabile, nonché logica, di Simone Inzaghi per Juventus-Inter nel caso in cui non dovesse farcela Stefan de Vrij. In questo caso si rivedrebbe lo stesso terzetto difensivo di due settimane fa contro la Fiorentina, nonché del secondo tempo a Liverpool. Il difensore di Caivano, intanto, oggi ha regolarmente preso parte all’allenamento (vedi articolo).

“Training day”, il messaggio di D’Ambrosio sul suo account ufficiale Instagram con una foto dall’allenamento di oggi.