FOTO – D’Ambrosio carico in allenamento. Obiettivo Verona-Inter

Danilo D’Ambrosio è carico in vista della seconda giornata di Serie A. L’Inter, venerdì sera, sfiderà il Verona al Bentegodi.

CARICO – Danilo D’Ambrosio non è sceso in campo contro il Genoa, nella prima uscita ufficiale dell’Inter in Serie A. Nonostante ciò, il numero 33 nerazzurro, attraverso il suo account di “Instagram” il difensore si è dimostrato carico e pronto per il prossimo impegno ufficiale dei nerazzurri: venerdì, infatti, l’Inter sfiderà l‘Hellas Verona al Bentegodi. Di seguito il post del calciatore nerazzurro.

