FOTO – Curva Nord Inter solidale nonostante tutto: «Amicizia eterna»

Non è stata certo una partita facile Lazio-Inter dal punto di vista delle reazioni, dato tutto quello che è avvenuto. La Curva Nord, presente all’Olimpico, ci tiene a ribadire l’amicizia con i biancocelesti.

GEMELLAGGIO RINSALDATO – La Curva Nord dell’Inter non dimentica i tifosi della Lazio. Dopo la partita dell’Olimpico, sui propri account social, il messaggio è chiaro: “In campo è andata come è andata. Ma una cosa sia chiara a tutti: i laziali sono nostri fratelli. Ieri, oggi, domani”. A questo messaggio anche la foto di uno striscione portato in settore ospiti: “Ci unisce da sempre lo stesso ideale, amicizia eterna al popolo laziale”.

Questa l’immagine presa dalla pagina Facebook “L’urlo della Nord”.