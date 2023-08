FOTO – Cuadrado freme per l’esordio con l’Inter: «Pronto per domani!»

Vigilia della prima giornata di campionato per l’Inter ma non solo. Juan Cuadrado, novità nella rosa di Inzaghi, racconta le sue sensazioni sui social prima dell’esordio in nerazzurro.

ESORDIO – Domani sarà un nuovo inizio per l’Inter ma anche per Juan Cuadrado. La tifoseria, ancora incredula dell’acquisto dalla Juventus del centrocampista, deve abituarsi all’idea di vedere il colombiano con indosso la maglia nerazzurra. Nonostante ci sia già stato modo di osservarlo in azione, nelle amichevoli di pre-campionato, insieme ai nuovi compagni. Cuadrado, dal canto suo, si dice pronto per la prima sfida di Serie A in programma domani. Il calciatore, infatti, ha scritto un messaggio sul proprio profilo Instagram proprio alla vigilia di Inter-Monza. Così il centrocampista: «Salmi 37:5: Affida al Signore tutto ciò che fai; fidati di lui e lui ti aiuterà. Pronto per domani dalla tua mano ABBA».