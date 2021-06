Cristiano Ronaldo ha lasciato il campo da sconfitto ma non prima di essere stato rincuorato da Lukaku. L’abbraccio tra i due calciatori al termine di Belgio-Portogallo di Euro 2020 non è passato inosservato, nemmeno per la stessa UEFA

RISPETTO – L’abbraccio finale tra Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo ha fatto il giro del mondo. I due avversari, protagonisti negli ottavi di finale di Euro 2020 in Belgio-Portogallo (vedi articolo), hanno fatto gol solo dopo il triplice fischio finale. Il numero 9 belga dell’Inter e il numero 7 portoghese della Juventus erano i giocatori più attesi in campo. Non hanno deluso le aspettative pur senza brillare come al solito, ma il meglio lo hanno dato proprio al termine della partita. Nell’abbraccio finale. E nello scambio di battute. Tra il vincitore Lukaku e lo sconfitto Cristiano Ronaldo. Una scena che la stessa UEFA ha voluto celebrare: “Rispetto”. Di seguito il tweet con foto pubblicato dall’account ufficiale di UEFA EURO 2020 su Twitter.