FOTO – Correa: «Tristezza che non si spiega a parole, tiferò da fuori per l’Argentina»

Joaquin Correa è stato escluso dalla rosa dell’Argentina a causa dell’infiammazione al ginocchio sinistro che non gli ha permesso di proseguire il sogno Mondiale. L’attaccante dell’Inter ha ringraziato tutto per la vicinanza e attraverso un post pubblicato sui social ha espresso tutta la sua tristezza.

FUORI DAL MONDIALE – Joaquin Correa triste dopo l’esclusione dal Mondiale a causa del problema al ginocchio. Attraverso un post Instagram l’attaccante dell’Inter ha aggiunto: «A volte la vita ti mette in mezzo queste cose. Una tristezza che non si può spiegare a parole. L’importante è alzarsi sempre. Ora penso a riprendermi, supporterò i miei compagni da fuori. Grazie per i messaggi e forza Argentina sempre!».

Fonte: Profilo Instagram di Joaquin Correa