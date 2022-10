FOTO − Correa spinge l’Inter dopo l’eurogol con la Sampdoria: «Vamos»

Eurogol di Joaquin Correa durante Inter-Sampdoria. Cavalcata praticamente dalla metà campo nerazzurra per poi metterla sul sette alle spalle di Audero. Su Instagram spinge la squadra

CAVALCATA − Finalmente Correa! Gol da capogiro del Tucu che ha saltato mezza squadra doriana per siglare il definitivo 3-0 in Inter-Sampdoria. Rete fondamentale per recuperare certezze e autostima nonché per spingere l’Inter verso la quarta vittoria consecutiva. Su Instagram, manifesta la sua gioia.

Terzo gol stagionale per l’argentino dopo quelli contro Spezia e Cremonese.