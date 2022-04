FOTO – Correa scalpita: «Vibrazioni positive». Spezia-Inter nuova chance?

Correa è reduce da una buona prestazione con il Verona, sfida nella quale è sceso in campo dal 1′ complice la squalifica di Lautaro Martinez. L’argentino in allenamento appare sereno e sorridente. Il suo messaggio su Instagram

FINALMENTE BENE – Joaquin Correa, dopo un inizio 2022 difficile per via dell’infortunio subito nella sfida di Coppa Italia con l’Empoli, si gode questo finale di stagione nel quale può tornare molto utile a Simone Inzaghi. L’ex Lazio con il Verona è sceso in campo dal 1′ al fianco di Edin Dzeko disputando una buona prestazione e mostrando un buon feeling con il collega bosniaco. Per Spezia-Inter il tecnico nerazzurro avrà nuovamente a disposizione Lautaro Martinez ma certamente Correa lotta per una maglia da titolare.

Intanto su Instagram l’argentino manda messaggi ottimistici: “Vibrazioni positive”, scrive. Proprio quello che ci vuole in vista del finale di stagione.