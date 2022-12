FOTO – Correa rivede la luce e anche la sfida con il Napoli! Il Tucu celebra

Correa mette nel mirino Inter-Napoli, match valevole per la sedicesima giornata di Serie A in programma il 4 gennaio a San Siro. L’argentino è tornato finalmente a lavorare in gruppo e potrebbe esserci nell’amichevole di giovedì contro il Sassuolo. Intanto il Tucu festeggia su Instagram

LUCE – Joaquin Correa inizia finalmente a vedere la luce dopo l’infortunio che lo ha costretto a rinunciare al Mondiale in Qatar proprio a cinque giorni dall’inizio. L’ex Lazio ha smaltito il problema ed è finalmente tornato a lavorare in gruppo. A questo punto la sua presenza nel test amichevole contro il Sassuolo non è da escludere, anche per cercare di arrivare al meglio alla sfida di campionato con il Napoli.

Intanto Correa torna a sorridere e celebra il suo ritorno nelle Instagram Stories.