FOTO – Correa, primo allenamento con l’Argentina prima dell’Italia

Joaquin Correa, arrivato oggi in Spagna per allenarsi con l’Argentina in vista della sfida contro l’Italia. Primo allenamento per l’attaccante dell’Inter.

PRIMO ALLENAMENTO – Jaoquin Correa oggi ha raggiunto la nazionale Argentina insieme al compagno Lautaro Martinez e Paulo Dybala, grande amico e chissà, magari futuro compagno all’Inter. L’attaccante argentino oggi ha svolto il primo allenamento in vista della sfida contro l’Italia per la “finalissima”.

Di seguito il post pubblicato su Instagram dallo stesso Joaquin Correa.