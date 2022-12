FOTO – Correa in partenza per Doha per vedere la finale dei Mondiali

Joaquin Correa è in partenza per Doha assieme a Juan Musso. L’attaccante dell’Inter raggiungerà i compagni dell’Argentina per sostenerli nella finale.

PARTENZA – Joaquin Correa è in viaggio per Doha. Il Tucu, finito l’allenamento mattutino, è partito assieme a Juan Musso per raggiungere i compagni dell’Albiceleste. Permesso accordato dall’Inter, esattamente come ha fatto la Juventus per Paul Pogba. Inoltre domani era comunque prevista una giornata di riposo per tutta la rosa.

foto: profilo Instagram di Juan Musso