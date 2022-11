FOTO – Correa impazzisce di gioia dopo la vittoria della sua Argentina

Joaquin Correa, escluso a suo malgrado dalla rosa dell’Argentina per il Mondiale in Qatar, dopo la vittoria della Seleccion ha esultato sui social.

GRAN VITTORIA – Correa con una storia pubblicata sui social ha esultato per la prima vittoria della sua Argentina al Mondiale contro il Messico per 2-0. Ricordiamo che l’attaccante dell’Inter è stato escluso dalla rosa della Seleccion per un problema fisico.

Fonte: storia Instagram di Correa